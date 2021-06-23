التوصل إلى اتفاق لتسوية تعويضات "ايفرجيفن"

احمد عاطف (القاهرة)

أعلن نادي الحماية والتأمين البريطاني التوصل الى اتفاق مبدئي مع هيئة قناة السويس بخصوص السفينة "ايفرجيفن".

واصدر نادي المملكة المتحدة، بيانا، قبل قليل، أعلن فيه أنه بعد مناقشات مكثفة مع لجنة التفاوض بهيئة قناة السويس خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين.

قال البيان:" جنبًا إلى جنب مع المالك وشركات التأمين الأخرى على السفينة ، نعمل الآن مع هيئة الأوراق المالية والسلع لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية موقعة في أقرب وقت ممكن".



أضاف البيان أنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات الشكلية، سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السفينة.