جاكرتا تكثف القيود وسط ارتفاع كبير في حالات كورونا

شهدت العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، أرقاما قياسية، فيما يتعلق بحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، منذ

الأسابيع القليلة الماضية، مما أجبر السلطات على فرض قيود أشد صرامة على الحركة العامة، على نطاق صغير، للحد من انتقال العدوى، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت جاكرتا قد سجلت 5014 حالة إصابة جديدة في يوم واحد في 21 يونيو، مما رفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 479 ألفا و43 حالة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى إجمالي 32 ألفا و60 شخصا علاجا أو يتم عزلهم، بسبب العدوى، فيما سجلت جاكرتا 71 حالة وفاة، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 7976 حتى 21 يونيو.

ومازال معدل الشفاء من الفيروس مرتفعا عند 4ر95% فيما بلغ معدل الوفاة 7ر1% .



وفي الواقع، لم يكن الارتفاع في حالات الإصابة في جاكرتا فقط، لكن أيضا في العديد من الأقاليم الأخرى في مختلف أنحاء إندونيسيا في أعقاب عطلات طويلة في مايو الماضي ووصول سلالات جديدة من فيروس كورنا، بما في ذلك سلالة دلتا من الخارج.