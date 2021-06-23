ميركل تجيب على أسئلة "بوندستاج" للمرة الأخيرة

من المقرر أن تجيب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أسئلة نواب البرلمان الألماني (بوندستاج) للمرة

الأخيرة اليوم الأربعاء.

ومن بين أمور أخرى، من المحتمل أن تُسأل ميركل عن سياسات الحكومة في إدارة أزمة كورونا.

وترأس ميركل، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، السياسة الألمانية منذ أكثر من 15 عاما، ولا تعتزم الترشح مرة أخرى في انتخابات البرلمان الألماني المزمعة في سبتمبر المقبل.

ويجتمع البرلمان هذا الأسبوع في آخر جلسة اعتيادية للفترة التشريعية قبل الانتخابات.

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة، يعتزم البرلمان أيضا مناقشة انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان. وقد بدأ الانسحاب في الأول من مايو الماضي، ومن المقرر أن يكتمل بحلول 11 سبتمبر على أقصى تقدير.

ويقوم الجيش الألماني منذ فترة بإعادة الجنود إلى ألمانيا. وقد سلم بالفعل معظم قاعدته في مزار الشريف إلى القوات الأفغانية.

ويعتزم البرلمان أيضا مناقشة التقرير النهائي للجنة تحقيق مختصة برسوم الطرق السريعة وسياسة الإسكان.