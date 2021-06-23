إصابات كورونا في الهند تتجاوز 30 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 50 ألفا و 848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال

الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز حصيلة الاصابات 30 مليون حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 30 مليونا و 28 ألفا و 709 حالات.ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1358 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 390 ألفا و 660 حالة