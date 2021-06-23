اليابان ترفع مستوى التحذير بعد ثوران بركان

ثار بركان في جزيرة نائية بجنوب اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التحذير.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بركان جبل أوتاكي في جزيرة سوانوز ثار عند الساعة 1204 صباحا بالتوقيت المحلي (1504 من مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش) وقذف صخورا ودخانا في الهواء.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر أو أضرار في الممتلكات.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير من 2 إلى 3، على مقياس يتألف من 5 مستويات، محذرة من أن المناطق الواقعة على بعد كيلومترين من فوهة البركان يمكن أن تتعرض للمواد البركانية.

وتضم اليابان أكثر من 100 بركان نشط.



