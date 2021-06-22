تدمير آلاف صواعق التفجير قبل وصولها لـ«الحوثي»

عدن (وكالات)

أتلفت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس، كميات كبيرة من الصواعق المتفجرة، التي جرى ضبطها سابقاً، بينما كانت في طريقها إلى ميليشيات «الحوثي» الانقلابية.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أنه جرى تفجير وإتلاف تلك الصواعق المتفجرة، من قبل الفرق الهندسية التابعة للعمليات المشتركة.

وأوضح أن كمية الصواعق، التي جرى تفجيرها، بلغت 149 صندوقاً تحتوي على مليون وأربعمئة ألف صاعق تفجير.

وكانت وحدات من اللواء 22 مشاة، بالتنسيق مع العمليات المشتركة، ضبطت في وقت سابق هذه الكمية من الصواعق، وهي في طريقها لـ«الحوثيين»، في منطقة الهاملي، بعد أن تم تهريبها من القرن الإفريقي عبر سواحل رأس العارة وباب المندب، والتي تستخدمها الميليشيات في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات.