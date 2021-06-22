قصف صاروخي متبادل بشمال وغرب سوريا

دمشق (وكالات)

تبادلت القوات الحكومية السورية والفصائل المسلحة القصف المدفعي والصاروخي في مناطق بشمال وغرب سوريا، أمس، حسبما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية قصفت بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية بلدات في ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الغربي، وريف اللاذقية الشمالي.

وأضافت: «إن الفصائل المسلحة قصفت أيضاً مواقع القوات الحكومية في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بالمدفعية الثقيلة معسكر جورين في ريف حماة الغربي، والذي يعتبر أكبر قواعد القوات الروسية والحكومية في ريف حماة».

وأفادت مصادر مقربة من القوات الحكومية بأن بلدة جورين تعرضت لقصف صاروخي من قبل الفصائل المسلحة. وشهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي تصعيداً كبيراً خلال الشهر الجاري، وقصفاً جوياً ومدفعياً سقط خلاله عشرات القتلى والجرحى.

ونعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ضابطين من القوات الحكومية في محافظة دير الزور، شرق سوريا، أحدهما اللواء بشير إسماعيل، قائد الفوج 137 الذي قتل في كمين.

كما أكدت تلك الصفحات خبر مقتل العقيد حسان حيدر، قائد الشرطة العسكرية في دير الزور، من دون ذكر تفاصيل مقتله.