الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 42 ألفا و 640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال

الـ24 الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 3 أشهر. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 29 مليونا و977 ألفا و 861 حالة.

ونقلت شبكة " ان دي تي في " عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1167 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 389 ألفا و 302 حالة.