مصر.. قرار من النيابة العامة بخصوص حادث القطار

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قررت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق عاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وقد انتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته، وسوف تعلن "النيابة العامة" عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها .

وحسب وزارة النقل المصرية فإنه أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط مدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، تصادم بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك؛ ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر.

وأعلنت الصحة المصرية مساء الإثنين عن وفاة ٢ مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.