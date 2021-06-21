«الشعبة البرلمانية» تناقش التطورات السياسية بالمنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجان وهيئة مكتب البرلمان العربي، وجلسته السادسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث خلال الفترة من 22 حتى 26 يونيو الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة.

ويضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

ووفق جدول أعمال اجتماعات اللجان الدائمة، ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وآخر المستجدات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك، فضلاً عن ملاحظات المجالس والبرلمانات العربية بشأن مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني، كما سيتم عرض تقرير الحالة السياسية والأمنية في العالم العربي لعام 2020. من جهتها، ستستعرض لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الموقف من تنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وستناقش تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي عن عام 2020، وتقرير عن نشاط أداء اللجنة خلال دور الانعقاد، إضافة إلى مناقشة الشؤون المالية للبرلمان العربي، وموقف سداد الدول لمساهماتها في الميزانية. ويختتم أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية الاجتماعات بالمشاركة في الجلسة السادسة للبرلمان العربي المقرر عقدها السبت المقبل.