الجيش المصري: مستعدون للحفاظ على الأمن القومي

أحمد عاطف (القاهرة)

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، أن رجال القوات المسلحة على استعداد لتنفيذ المهام كافة، التي تسند إليهم، تحت مختلف الظروف للحفاظ على أمن مصر القومي، في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف زكي، خلال لقائه وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أمس، في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، أن القوات المسلحة حريصة على التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومى في كل القضايا التي تمس عملها، وبما يدعم ركائز الأمن القومي المصري.

وأشاد النواب بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية في حماية ركائز الأمن القومي المصري، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، وتأمين الجبهة الداخلية والتصدي للمخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن مصر.