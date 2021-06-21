الهند: اكتشاف سلالة «دلتا بلس» الجديدة من «كورونا»

نيودلهي (وكالات)

أكدت سلطات ولاية ماهاراشترا الهندية، اكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، يطلق عليها اسم «دلتا بلس».

وأضاف الدكتور «ت ب لاهان»، رئيس مديرية التعليم والبحث الطبي، في تصريحات تلفزيونية: «وجدنا دلتا بلس في مدن نافي مومباي وبالغاري وراتناجيري، وبعد ذلك أرسلنا مزيداً من العينات للتحليل، وننتظر التقارير حول ذلك».

وذكر المسؤول الهندي، أنه جرى تسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة في مدينة راتناجيري الساحلية، وخلال ذلك لم تظهر أي أعراض للمرض لدى اثنين من المصابين، ولمنع انتشار الطفرة الجديدة، أنشأت السلطات مناطق احتواء، وجرى تطويق المناطق التي تم العثور على الطفرة فيها.

يأتي ذلك، فيما بدأت الهند، أمس، حملة مجانية لتلقيح جميع البالغين ضد فيروس كورونا، بعد أسابيع من انتقادات بسبب نقص شديد في اللقاحات، وتفاقم موجة ثانية من الفيروس أودت بحياة مئات الآلاف في أبريل ومايو.

وأعطت البلاد 7.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مدار يوم أمس، وهو أعلى معدل حتى الآن، بعد تغيير السياسة الحاكمة لعملية التطعيم.

وبينما أغلقت معظم الولايات مراكز التطعيم أمام الشباب بسبب نقص اللقاحات، تحولت الغالبية إلى المستشفيات الخاصة التي تتقاضى ما يتراوح بين تسعة دولارات و24 دولاراً مقابل الجرعة الواحدة، واتسعت فجوة الإمدادات بين المناطق الحضرية والريفية.

ورغم انخفاض الإصابات اليومية خلال الشهر الجاري، حذر الخبراء من موجة ثالثة محتملة مع تطعيم نحو خمسة في المئة فقط من جميع الأشخاص المؤهلين البالغ عددهم 950 مليوناً بجرعتي اللقاح.