السفير الأميركي يعود إلى روسيا هذا الأسبوع

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الاثنين، إن السفير الأميركي في روسيا جون سوليفان سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع.

وعاد السفير الروسي أناتولي أنتونوف إلى واشنطن الأحد.

وأضاف برايس للصحافيين أن قرار العودة يعود إلى الرغبة في الحفاظ على "قنوات تواصل مفتوحة مع الحكومة الروسية لتعزيز المصالح الأميركية، وكذلك لتقليص مخاطر سوء الفهم بين البلدين".

وجرى الاتفاق على عودة السفيرين الأميركي والروسي خلال القمة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين الأسبوع الماضي في جنيف.

وقررت موسكو في مارس استدعاء سفيرها في واشنطن إثر تصريحات للرئيس الأميركي وصف فيها بوتين بأنه "قاتل".

وأعلن السفير الأميركي في موسكو بعد ذلك بشهر أنه سيعود إلى واشنطن لإجراء مشاورات "أوصى بها" الكرملين.