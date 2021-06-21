استئناف محاكمة زعيمة ميانمار

رانغون (وكالات)

استؤنفت، أمس، محاكمة زعيمة ميانمار المدنية أونج سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش، وتواجه حالياً مجموعة تهم جنائية، بعد يومين من خروج أنصارها إلى الشوارع، احتفالاً بعيد ميلادها في تحد للمجلس العسكري الحاكم.

وقال محاميها خين مونغ زاو للصحافيين بعد جلسة الاستماع، أمس: إن سو تشي طلبت من فريق الدفاع عنها نقل شكرها، وتمنياتها إلى الشعب، مضيفاً: «إنها في صحة جيّدة».

وجرى الاستماع خلال الجلسة إلى شهادة جاء فيها أن سو تشي خرقت قيود احتواء «كوفيد» خلال انتخابات العام الماضي، التي حقق حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» فوزاً كاسحاً فيها، واستوردت جهاز اتصال بشكل مخالف للقانون.

ومنع الصحافيين من حضور وقائع المحاكمة، التي تجري في محكمة خاصة في العاصمة نايبيداو، وسط انتشار كثيف للشرطة في خارج مقر المحكمة.