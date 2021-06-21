أميركا تتبرع بملايين الجرعات من لقاح كورونا

استعرض البيت الأبيض، اليوم الاثنين، خطة للتبرع بملايين الجرعات من لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 إلى الدول الأكثر حاجة إليها.

وتضم الخطة التبرع بـ55 مليون جرعة، من بينها نحو 14 مليون جرعة «لمناطق لها الأولوية»، منها الضفة الغربية وغزة، والعراق، وكولومبيا، والأرجنتين وأوكرانيا.وستخصص نسبة 75 بالمئة من الجرعات، أي نحو 41 مليون جرعة لبرنامج «كوفاكس» العالمي للقاحات على أن يتم تقديم 14 مليون جرعة تقريبا لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ونحو 16 مليون جرعة لآسيا، وحوالي عشرة ملايين جرعة لأفريقيا.

وتحقق الخطة تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمشاركة 80 مليون جرعة لقاح أميركية الصنع مع مختلف أرجاء العالم. وكان بايدن قد حدد هذا الشهر أولوياته للجهات التي ستحصل على 25 مليون جرعة كدفعة أولى لتحقيق هذا الهدف.