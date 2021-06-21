تونس تتلقى 500 ألف جرعة لمواجهة نقص لقاح كورونا

أعلنت تونس وصول شحنة تتضمن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين.

والشحنة مرسلة من قبل الصين بعد أن عانت تونس من نقص شديد في مخزون اللقاحات ما تسبب في بطء حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس الماضي.

وأدى بطء حملة التطعيم إلى تدهور الوضع الوبائي في عدد من مناطق البلاد.

كانت منظمة الصحة العالمية تعهدت في وقت سابق بتوفير إمدادات أكبر من اللقاحات لتونس خلال الأشهر المقبلة بواقع 600 ألف جرعة، كحل عاجل لاحتواء موجة خطيرة من الوباء.

وقالت الحكومة التونسية إنها ستتلقى دفعات من لقاحات أخرى من مختبرات عالمية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.





