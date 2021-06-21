هذا اللقاح يحمي من كل متحورات فيروس كورونا

تجري كل الشركات والمختبرات التي طورت لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، اختبارات للتأكد من نجاعة وفعالية لقاحاتها ضد السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

في هذا السياق، أعلن ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز «غاماليا» للبيولوجيا المجهرية، مطوّر اللقاح الروسي ضد كوفيد-19، أن «سبوتنيك-في» يحمي من «كل المتحورات المعروفة» لفيروس كورونا بما فيها المتحوّر «دلتا» الذي يتسبب بطفرة وبائية حادة في روسيا.

وقال العالم الروسي إن سلالة «دلتا» من فيروس كورونا، التي اكتشفت أول مرة في الهند، «أكثر شراسة» من السلالات التي سبقتها.

وذكر الخبير، بحسب ما نقل عنه موقع «روسيا اليوم»، أن مرض كوفيد، أثناء العدوى بمتحورة «دلتا»، يسري بسرعة البرق.

وأضاف غينتسبورغ، في حديث تلفزيوني: «تقوم السلالة دلتا بتقصير الوقت اللازم للانتقال من الأعراض الخفيفة إلى الأشكال الشديدة للمرض. وبالتالي، تقلل هذه السلالة من الوقت للظهور المحتمل للأجسام المضادة الخاصة بجسم الشخص المصاب».

وأوضح الخبير الروسي أن «الأجسام المضادة، التي يحصل عليها الجسم نتيجة التطعيم بلقاح سبوتنيك في، تقي وتحمي من جميع السلالات المعروفة من فيروس كورونا المستجد وذلك بدءاً من السلالة البريطانية ألفا وصولاً إلى سلالة دلتا».