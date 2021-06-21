عون يحدد شرطاً لحل الأزمة السياسية في لبنان

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، عدم اليأس من وصول المبادرات إلى حل للأزمة السياسية محدداً شرطاً لتحقيق ذلك.

وقال عون، خلال استقباله النائب جميل السيّد في قصر بعبدا، إنه رغم كل ما يجري، فإنه لم ييأس من «وصول المبادرات إلى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي ناطها إلى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية».

بدوره، قال النائب السيّد «تطرق البحث إلى بعض التفسيرات الدستورية التي تحاول تفريغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها لاسيما في موضوع تشكيل الحكومة على الرغم من وضوح نصوص الدستور».

يذكر أنه سعد الحريري كان كلف، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من الشهر نفسه.

ولم يتمكن الحريري، حتى الآن، من تشكيل الحكومة بسبب وجود خلافات سياسية.