ميركل تشكر الأطقم الطبية على جهودها خلال أزمة كورونا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن شكرها للأطقم الطبية على جهودها الكبيرة خلال أزمة كورونا.

وقالت ميركل اليوم الاثنين في رسالة عبر الفيديو بُثت خلال فعالية لجمعية المستشفيات الألمانية، إن الطبيبات والأطباء وأطقم الرعاية وموظفين آخرين يعملون منذ شهور بأقصى حدودهم النفسية والجسدية، وأضافت: "هذا ليس شيئاً بديهيا على الإطلاق".

وأكدت ميركل أن موجة كورونا الثالثة قد انكسرت الآن، مضيفة أن عدد مصابي كورونا الذين يحتاجون إلى العناية المركزة آخذ في الانخفاض، مشيرة إلى أن المزيد من المستشفيات يمكنها الآن أن تعود إلى العمليات العادية وتعويض العمليات المؤجلة.

وفي المقابل، شددت ميركل على أن الجائحة لا تزال مستمرة في العالم، موضحة أن ما يبعث على الارتياح أن السيطرة العاجلة على الأزمة لم تعد المحور الوحيد في النقاش حول المستشفيات.