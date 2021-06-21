ألمانيا تسجل أقل إصابات بكورونا لأول مرة منذ أغسطس

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا أقل من 500إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم الاثنين عن معهد روبرت كوخ فقد تم تسجيل 346 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة.

وعادة ما تكون الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وقبل أسبوع سجل معهد روبرت كوخ 549 إصابة .

وأحصى معهد روبرت كوخ 3 ملايين و 722 الفا و 327 اصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة. ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير حيث لا يتم تسجيل العديد من الإصابات.

وكان آخر مرة جرى فيها تسجيل عدد اصابات أقل من 500 في 10 أغسطس من العام الماضي.