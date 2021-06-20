«نداء السودان» يبحث الإصلاح ودعم السلام

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكدت قوى تحالف «نداء السودان» أنها ستعمل من أجل إصلاح الفترة الانتقالية، وإعادة بناء قوى الحرية والتغيير وهيكلتها، لتشمل كل شركاء التغيير، لتحقيق أهداف الثورة السودانية، وتحقيق السلام والعدالة.

وأوضحت مصادر في التحالف لـ«الاتحاد»، أن الاجتماع، الذي عُقد برئاسة أمين عام التحالف مني أركو مناوي، هو الرابع لـ«نداء السودان» مؤخراً، ويستهدف تنشيط الكتلة الأكبر في قوى الحرية والتغيير، وبلورة رؤى مشتركة، لتحقيق الإصلاح للحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، في وقت يواجه فيه السودان تحديات كبيرة تهدد المرحلة الانتقالية برمتها.

وأكدت المصادر أن هناك توجهاً كبيراً لإعادة هيكلة وإصلاح تحالف قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.

وقال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي: إن «نداء السودان» هو أكبر كتلة في قوى الحرية والتغيير، واجتماعه يستهدف بلورة رؤى وطنية تسهم في إصلاح الفترة الانتقالية، ومعالجة التحديات التي تواجهها، إلى جانب دعم عملية السلام.