جوتيريش يطالب الجميع بمساعدة اللاجئين

نيويورك (وكالات)

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي وافق أمس، أن من واجب الجميع مساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم، بعد عام صعب على وجه التحديد بالنسبة للكثيرين.

وفي مناشدة لمزيد من التعاطف مع جميع أولئك الذين اضطروا إلى الفرار من الصراع والصدمات المناخية والمضايقات، دون أي ذنب من جانبهم، قال جوتيريش: إن جائحة «كورونا» أتت على سبل عيش الكثيرين، وعرّضتهم للوصم والازدراء، وجعلتهم عرضة للفيروس بشكل غير متناسب.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن اللاجئين «برهنوا مرة أخرى على إسهامهم القيّم في المجتمعات المستقبِلة لهم، كعاملين أساسيين وعاملين في الخطوط الأمامية».

وأضاف، وفقاً لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، أن «الجائحة» أظهرت أنه «لا يمكن أن ننجح إلا إذا تكاتفنا».