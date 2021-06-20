تراجع كبير لإصابات ووفيات كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا، الأحد، تراجعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه.

وأعلنت المصالح الصحية الإيطالية أنها رصدت 17 وفاة جراء الفيروس نزولا من 28 في اليوم السابق.

كما تراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس من 1197 إلى 881 حالة.

وفي المجمل سجلت إيطاليا 127270 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس منذ ظهور الجائحة في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

وسجلت البلاد إجمالا 4.25 مليون إصابة حتى الآن.