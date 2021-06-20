التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأحد، نقلا عن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وأضاف التحالف أن الميليشيات الحوثية تستمر في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك».