يمين الوسط يتقدم في الانتخابات المحلية الفرنسية

تقدم يمين الوسط الفرنسي الدورة الأولى من انتخابات المناطق والمقاطعات الفرنسية، اليوم الأحد، وسط نسبة امتناع عن التصويت عالية جداً، وفق أولى التقديرات.

فيما لم يحقق حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين، بزعامة مارين لوبن، النتائج المتوقعة له.

وعلق جوردان بارديلا، نائب رئيسة التجمع الوطني، متحدثا لشبكة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، أن "انتفاضة لا تزال ممكنة" قبل الدورة الثانية الأحد المقبل.

ولم يتصدر حزب التجمع الوطني في أي من المناطق الست من أصل 13، التي توافرت تقديرات بشأنها بعيد الساعة 18,00 ت غ.

أما حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، فلم يحقق نتائج لافتة قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2022.