إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل إسبانيا

أنقذت قوات خفر السواحل الإسبانية 45 مهاجراً قبالة ساحل جزيرة «جران كناريا»، اليوم الأحد، بينهم 25 امرأة وثمانية أطفال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سفينة عابرة رصدت المهاجرين، وهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في قارب على بعد نحو 38 ميلاً جنوبي «جران كناريا».

إنقاذ عشرات المهاجرين

ونقلتهم سفينة إنقاذ إلى اليابسة عصر اليوم. وأظهرت لقطات تسليم الأطفال الصغار، الذين كان بعضهم ملفوفاً في أغطية، للمنقذين بينما بدا الإرهاق على بعض البالغين الذين احتاجوا مساعدة للخروج من القارب.

وقطع أكثر من 5700 مهاجر رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر من أفريقيا إلى أرخبيل جزر «كناريا» منذ بداية العام وحتى الآن. ويزيد هذا العدد عن مثليه خلال نفس الفترة من عام 2020، والتي شهدت بحد ذاتها زيادة بمقدار ثمانية أمثال ما كان عليه العدد في ذات الفترة من 2019.

ومع اكتظاظ المنشآت المخصصة لاستضافة المهاجرين عقب وصولهم إلى جزر «كناريا»، تؤوي السلطات آلاف المهاجرين في مخيمات تنتقد جماعات حقوق الإنسان الأوضاع فيها.