آخر تطورات تفشي فيروس كورونا في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.

- الصين توزع مليار جرعة على سكانها

أعلنت الصين، اليوم الأحد، توزيع مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس مؤكدة أنها باتت شبه خالية من الإصابات. ويمثل هذا العدد أكثر من ثلث اللقاحات الموزعة في العالم وبلغ عددها 2,5 مليار جرعة، وفق تعداد أجري الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية. وأعلن العملاق الآسيوي، البالغ عدد سكانه 1,4 مليار نسمة، اليوم الأحد 23 إصابة جديدة فقط خلال 24 ساعة، جميعها لدى أشخاص وفدوا من الخارج ووضعوا تلقائياً في الحجر الصحي.

- البرازيل تشهد موجة ثالثة من تفشي الوباء

تسجل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، زيادة في عدد الوفيات اليومية. وبات البلد، البالغ عدد سكانه 212 مليون نسمة، الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة يتخطى عدد الوفيات فيه جراء الوباء 500 ألف، سجلت 2301 منها في الساعات الـ24 الأخيرة.

وارتفع المعدل الأسبوعي للوفيات اليومية هذا الأسبوع مجدداً إلى ما فوق ألفي وفاة لأول مرة منذ 10 مايو. والوضع حرج في 19 من ولايات البرازيل الـ27، مع تخطي نسبة إشغال الأسرّة في أقسام العناية المركزة 80%، وبلوغ النسبة 90% في ثمان منها.

ولم تباشر البرازيل حملة التطعيم إلا في وقت متأخر في منتصف يناير، وتلقى 29% فقط من السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، في حين أن 11,36% فقط ملقحون بالكامل.

- تخفيف القيود في بعض الدول

في ضوء تحسن الوضع الصحي، ترفع العديد من الدول بعض القيود التي كانت قد فرضته لمكافحة الجائحة. ورفعت فرنسا الأحد حظر التجول الساري منذ ثمانية أشهر، في محطة جديدة على طريق عودة الحياة إلى طبيعتها بعد التخلي هذا الأسبوع عن وضع الكمامة في الخارج. وفرنسا هي إحدى دول أوروبا الأكثر تضرراً من فيروس كورونا مع أكثر من 110 آلاف وفاة، وكانت من آخر الدول التي أبقت مثل هذا الإجراء إلى جانب إيطاليا واليونان.

وتتجه دول أوروبية أخرى بينها ألمانيا وإسبانيا إلى رفع تدريجي لتدبير وضع الكمامات.

قبل شهر من موعد الألعاب الأولمبية (23 يوليو - 8 أغسطس)، رُفعت حال الطوارئ، اليوم الأحد، كما كان مقرراً في العاصمة اليابانية طوكيو وفي ثماني مناطق أخرى، مع إبقاء بعض القيود التي قد تحدّ من حضور الجمهور المحلي في الأولمبياد.

- روسيا تفرض قيوداً وإجراءات

في ظل طفرة جديدة من الإصابات بالمتحور «دلتا»، فرضت روسيا قيوداً لكبح التفشي. وتخطى عدد الإصابات الجديدة ألف إصابة في 24 ساعة في سان بطرسبرغ، وذلك لأول مرة منذ نهاية فبراير.

ويعود سبب هذه الطفرة الوبائية بحسب السلطات إلى تفشي المتحوّر «دلتا» الذي ظهر في الهند ويهدد باكتظاظ مستشفيات العاصمة.

كانت موسكو ومحيطها أول منطقة في روسيا تجعل التطعيم إلزامياً هذا الأسبوع على موظفي قطاع الخدمات. واتخذت بعدها سبع مدن أخرى بينها سان بطرسبرغ ومحيطها إجراء مماثلاً، وفق وسائل الإعلام الروسية.

- عودة حفلات الزفاف في بريطانيا

ستسمح السلطات بإقامة حفلات الزفاف في الهواء الطلق في إنجلترا وويلز لأول مرة في قرار اعتبرته الحكومة تعزيزًا لقطاع تضرر بشدة من الوباء.

وهذه القواعد ستكون مؤقتة وتستمر حتى أبريل المقبل رغم أن الحكومة قالت إنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.

- الوفيات ومجموع الإصابات عبر العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,862,364 شخصاً في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 178,125,020 شخصاً.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات (601,741) تليها البرازيل بتسجيلها 500,800 وفاة ثم الهند مع 386,713 وفاة والمكسيك مع 231,151 وفاة والبيرو مع 190,202 وفاة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنّ عدد الوفيات جراء الجائحة في شكل مباشر أو غير مباشر قد يصل إلى ثلاثة أضعاف هذه الأرقام الرسمية.