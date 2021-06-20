سياسي بريطاني بارز ينشق عن المحافظين وينضم للمعارضة

أعلن الرئيس السابق لمجلس العموم البريطاني جون بركاو استقالته من صفوف المحافظين لينضم إلى حزب العمال المعارض.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «أوبزرفر» ونشرت اليوم الأحد، قال النائب السابق: إن الحزب المحافظ في عهد جونسون بات «رجعياً وشعبوياً وقومياً ومعادياً للأجانب، حتى في بعض الأحيان».

وأفاد بركاو، الذي استقال من رئاسة المجلس في أكتوبر 2019 بعد عشر سنوات، إنه انضم إلى صفوف حزب العمال قبل بضعة أسابيع لأنه يشاركه القيم.

وقال لـ«أوبزرفر»: «أنا مدفوع بدعمي للمساواة والعدالة الاجتماعية والأممية. هذا هو شعار حزب العمال».

وتابع: «توصلت إلى استنتاج مفاده بأنه يجب استبدال هذه الحكومة. الواقع هو أن حزب العمال وحده القادر على تحقيق هذا الهدف. لا يوجد خيار آخر ذو مصداقية».

وأصر بركاو، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز»، بأن قراره «ليس شخصياً ضد بوريس جونسون».

إلا أنه أشار إلى أن جونسون بعيد عن الحقيقة، واعتبر بأن الطريقة التي تعامل بها مع البرلمان «بازدراء» كانت «مؤسفة».

في المقابل، وصف الرئيس السابق لمجلس العموم البريطاني، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر بأنه «شخص صادق ومحترم».

ونفى التلميحات بأنه يسعى للحصول على منصب من العمال، بعدما حرمه المحافظون من ذلك.

وقال لـ«سكاي نيوز» إنه «لم تكن هناك أي مقايضة أو تجارة أو اتفاقية من أي نوع».

وكان بركاو نائباً محافظاً عن باكينغهام على مدى 12 عاماً قبل أن ينتخب رئيساً للمجلس في 2009، ليكون أصغر شخص سناً يتولى المنصب منذ مئة عام.

يعد منصب رئيس المجلس حيادياً، حيث يتوقع ممن يتولى المنصب الاستقالة من حزبه فور تعيينه. وأكد بركاو لـ«سكاي نيوز» بأنه لم ينضم مجدداً لحزب المحافظين بعدما غادر المنصب.

ووجد بركاو، الشهير بنداء «نظام نظام!» لضبط النواب، نفسه كوسيط على مدى أكثر من ثلاث سنوات من النقاشات البرلمانية النارية بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأثار حفيظة الحزب المحافظ الحاكم من خلال مجموعة قرارات رأوا أنها مناهضة لبريكست وتمنح أفضلية للمدافعين عن البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وبينما نفى السياسي، البالغ 58 عاماً، بشدّة التحيّز، إلا أنه لقي إشادة من الأوروبيين والعالم بقراراته وشخصيته القوية.