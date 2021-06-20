قصف قاعدة عسكرية عراقية تضمّ أميركيين

استهدف هجوم بصاروخ، اليوم الأحد، قاعدة «عين الأسد» التي تضم عسكريين أميركيين في محافظة الأنبار في غرب العراق، على ما أفاد مصدر أمني.

بالمجمل، استهدف 43 هجوماً المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلاً عن مواكب لوجستية للتحالف.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

تحاول السلطات العراقية منذ سنوات ردع منفذي تلك الهجمات.

وأدّت الهجمات، منذ بداية العام، إلى مقتل متعاقدَين أجنبيين وتسعة عراقيين هم متعاقد وثمانية مدنيين، فيما بلغت مستوى جديداً منتصف أبريل حين نفّذت فصائل عراقية لأول مرة هجوماً بطائرة مسيّرة مفخّخة على قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار أربيل شمال البلاد.