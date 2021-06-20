في اليوم العالمي للاجئين.. جوتيريش يدعو الجميع للمساعدة

في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الموافق 20 يونيو من كل عام. قال الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش إن من واجب الجميع مساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم بعد عام صعب على وجه التحديد بالنسبة للكثيرين.

وفي مناشدة لمزيد من التعاطف مع جميع أولئك الذين اضطروا إلى الفرار من الصراع والصدمات المناخية والمضايقات، دون أي ذنب من جانبهم، قال جوتيريش إن جائحة كورونا أتت على سبل عيش الكثيرين، وعرّضتهم للوصم والازدراء وجعلتهم عرضة للفيروس بشكل غير متناسب.

وفي رسالته بمناسبة هذا اليوم، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن اللاجئين "برهنوا مرة أخرى على إسهامهم القيّم في المجتمعات المستقبِلة لهم كعاملين أساسيين وعاملين في الخطوط الأمامية".

وأضاف، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الجائحة أظهرت أنه "لا يمكن أن ننجح إلا إذا تكاتفنا".

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، فإن عدد الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية ارتفع العام الماضي إلى نحو 4ر82 مليون شخص. وهذه زيادة بنسبة 4% تضاف إلى المستوى القياسي الموجود بالفعل والذي تم تسجيله في عام 2019 عند 5ر79 مليون شخص.

وكشف تقرير الاتجاهات العالمية الرائد الصادر عن مفوضية اللاجئين، أمس الأول الجمعة، أن القيود التي فُرضت لوقف انتشار جائحة كورونا لم تبطئ النزوح القسري حول العالم.