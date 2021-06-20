البرازيل تتخطى حاجز 500 ألف وفاة بكورونا

تخطت البرازيل حاجز الـ 500 ألف وفاة بـ "كوفيد 19" السبت. وسجلت 2301 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 500 ألف و800 وفاة.

كما سجلت البرازيل 82 ألفا و288 إصابة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 17 مليونا و883 ألفا و750 إصابة.

ورغم تسجيل البرازيل لهذه الحصيلة، يرفض السكان اللقاحات التي يعتقدون أنها دون المستوى لصالح جرعات يصعب الحصول عليها من فايزر.

وذكرت بلومبرج أن السكان في ساو باولو يطالبون بجرعات من شركة فايزر الأميركية في العيادات العامة وغالبا ما ينسحبون إذا لم يجدوها.

ووضعت بعض مراكز الرعاية الصحية لافتات كتب عليها "لا يوجد لقاح فايزر" لتوفير الوقت. والكثير من مراكز التطعيم شاغرة والقليل التي بها لقاح فايزر تصطف أمامها طوابير طويلة.



