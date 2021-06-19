تدمير 75% من قدرات «الحوثي» القتالية في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن الجيش اليمني أن قواته مسنودةً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية تمكنت خلال الأيام الماضية من تدمير 75 بالمائة من القدرات القتالية لميليشيات الحوثي الإرهابية التي حشدتها على محافظة مأرب.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي في إيجاز صحفي، أمس، إن قوات الجيش ومقاتلي القبائل تحقق السيطرة على الأرض بتحرير مواقع مهمة وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية، في مختلف جبهات القتال في مأرب والجوف.

واستعرض العميد مجلي أهم ما حققته قوات الجيش خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن قوات الجيش في جبهات محافظة مأرب تواصل العمليات الدفاعية والهجومية وبطرق وأساليب تكتيكية كبدت العناصر الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، لافتاً إلى أن قوات الجيش نفذت خلال اليومين الماضيين عدداً من الأعمال الهجومية في جبهتي «الكسارة والمشجح» استهدفت خلالها العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، وأفشلت هجمات عدائية أخرى للميليشيات في هاتين الجبهتين، وتمكنت من استعادة كمّيات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ونوه إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية نفذ العديد من الطلعات والغارات الجوية التي دمرت عشرات العربات والمدرعات والأطقم والآليات والدبابات وتعزيزات الميليشيات في جبهات «المشجح والكسارة وجبل مراد وصرواح»، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة في «جبل مراد» وطائرة أخرى على مشارف مدينة مأرب كان الهدف منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد مجلي أن الجيش اليمني في محافظة الجوف شن هجوماً مضاداً في جبهة «الخنجر»، تمكن خلاله من تحقيق تقدمات ومكاسب على الأرض وتحرير عدة مواقع تم من خلالها قطع طرق إمداد الميليشيات والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها، وإلحاق خسائر كبيرة بعناصرها تقدر بعشرات القتلى، وتدمير عدد من معداتها القتالية، مشيراً إلى أن الجيش صد هجمات وتسللات للمليشيات في منطقة «خليف الزفور» والمناطق المجاورة لها.إلى ذلك، تمكن الجيش اليمني من إحباط هجوم نفذته الميليشيات على مواقع للجيش في جبهات «الجدعان والمخدرة» شمال غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري إن الجيش أحبط هجوم للميليشيات على مواقع الجيش في «المخدرة ومحزام ماس ووادي حلحلان» وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

إصابات بقصف «حوثي» على الأحياء السكنية بالحديدة

أصيب يمني وزوجته، فيما تضرر منزلهما، إثر قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، على القرى السكنية جنوبي الحديدة.

وذكرت مصادر أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية الهاون على المنازل في قرية «بيت مغاري» غرب «حيس».

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي أسفر عن إصابة شخص يدعى طارق عبدالله سعيد وزوجته نعمة حسن مغاري، بشظايا مقذوف أثناء تواجدهما في منزلهما. وأشارت المصادر إلى أن الأهالي هرعوا إلى منزل المصاب وقاموا بإسعافه مع زوجته. في السياق، أصيب عامل في مجمع «إخوان ثابت» داخل مدينة الحديدة، أمس، إثر قصف شنته ميليشيات الحوثي.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن الميليشيات ارتكبت جريمة جديدة بحق عمال مجمع إخوان «ثابت الصناعي والتجاري» داخل مدينة الحديدة.