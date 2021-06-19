12 ألف طفل جنّدتهم الميليشيات في 7 أعوام

عدن (وكالات)

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد» أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، جندت 12054 طفلاً في عدد من المحافظات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021.

وأوضح المدير التنفيذي لـ«تحالف رصد» مطهر البذيجي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «الميليشيات الحوثية عملت على تجنيد 12054 طفلاً بينهم 308 أطفال مجندين ينتمون للفئة العمرية ما بين 8 و11 عاماً، و4430 طفلاً ينتمون للفئة العمرية ما بين 12 و14 عاماً، و7305 طفل ينتمون للفئة العمرية ما بين 15 و17 عاماً»، مشيراً إلى أن محافظة عمران كانت أكثر المحافظات عدداً في تجنيد الميليشيات للأطفال، حيث سُجل فيها تجنيد 1935 طفلاً تلتها محافظة ذمار بعدد 1861 طفلاً مجنداً ثم محافظة صنعاء بعدد 1861 طفلاً مجنداً، ومحافظة تعز بعدد 1248 طفلاً مجنداً ثم صعدة بعدد 1116 طفلاً مجنداً وأمانة العاصمة بعدد 1031 طفلاً مجنداً ومحافظة حجة بواقع 803 أطفال.

وأشار البذيجي إلى أن الفريق الميداني لتحالف رصد، وثق 6729 طفلاً مجنداً لا يزالون مستمرين بالقتال مع الميليشيات فيما قتل 2450 طفلاً في العمليات العسكرية وأصيب 498 طفلاً وتم أسر 790 طفلاً في الجبهات المختلفة في حين عاد 1004 إلى أسرهم ومازال مصير 572 طفلاً مجهولاً حتى اللحظة، مطالباً الميليشيات الحوثية بالإيقاف الفوري لعمليات تجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية وتجنيبهم ويلات الحرب.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية عملت منذ مايو 2014 بوتيرة عالية على استقطاب وتجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية، واستخدمت في سبيل ذلك المدارس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام.

كما طالب المدير التنفيذي لـ«تحالف رصد» منظومة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي، بممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات لعدم استهدافها للأطفال.