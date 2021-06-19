العراق: إحباط محاولة تفجير شمالي بغداد

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، عن إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الضغط العالي شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان: إنه «على ضوء معلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات عمليات بغداد، تمكنت القوات الأمنية في اللواء 44 فرقة المشاة الحادية عشرة من إحباط تفجير أحد أبراج الضغط العالي». وأشارت إلى «ضبط مواد متفجرة زنة 50 غراماً مع فتيل اشتعال، وقداحة تفجير، وسلاح رشاش، في منطقة الإصلاح شمالي العاصمة بغداد، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً».

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، ضبط وتدمير مضافة لعصابات «داعش» الإرهابية شمالي العاصمة بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت في بيان: إنه «بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبتنسيق استخباري بين جهاز المخابرات الوطني ومديرية الاستخبارات العسكرية، ومتابعة قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، دمرت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد مضافة للإرهابيين شمالي بغداد». وأضاف أن «قوة من اللواء الـ59 في فرقة المشاة السادسة تمكنت من ضبط وتدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية، تحتوي على أسلحة وأعتدة، وأرزاق ومواد لإعداد مضافات، في منطقة المحامدة شمالي بغداد».

إلى ذلك، أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أمس، باعتقال 10 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بمحافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي، إن «وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك». وذكرت أن «المعتقلين كانوا يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك».

وفي السياق، أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، أمس، القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان: إن «مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة ميسان بالاشتراك مع سرية سوات تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين لارتكابهم عدة جرائم جنائية واشتراكهم بعمليات إرهابية ضد المواطنين». وأضاف البيان أنه «ضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع كلاشينكوف مع مخازن وأعتدة من نوعه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».