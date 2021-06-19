السودان: بدء ملء بحيرة خزان جبل الأولياء

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

وسط تحذيرات مسؤولين وخبراء سودانيين من أن بلدهم سيكون المتضرر الأول من الملء الثاني الأحادي لـ«سد النهضة»، أعلنت الإدارة العامة للخزانات في السودان، أمس، عن البدء في إجراء الملء الجزئي لبحيرة خزان جبل الأولياء، والذي يستمر حتى نهاية الشهر المقبل. ودعت إدارة الخزانات المواطنين القاطنين على جانبي النيل الأبيض، جنوب وشمال الخزان، إلى اتخاذ الحيطة والحذر، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي حذرت، في وقت سابق، من أن السودان سيكون المتضرر الأكبر من «سد النهضة» الإثيوبي، إذا لم يتم التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وعلى صعيد آخر، انطلقت أمس امتحانات الشهادة السودانية في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عاماً، عقب استقرار الأوضاع الأمنية بها، إثر استرداد القوات المسلحة السودانية زمام الأمور في الشريط الحدودي.