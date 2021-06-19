بريطانيا تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، 10321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

كما سجلت المملكة المتحدة 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أيضاً أن 81 في المئة من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 59 في المئة على جرعتين.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ443 ألفاً و639 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق بريطانيا شهراً إضافياً واحداً لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

بدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا يوم 8 ديسمبر 2020.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.63 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفاً و220 حالة حتى الآن.



