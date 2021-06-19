«التحالف» يدمر 7 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن التحالف أن «عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية».

وأضاف أن «محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة، تمثل جرائم حرب»، مؤكدا في الوقت نفسه «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».