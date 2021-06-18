فيضانات في القرم وطلب مساعدة الأسطول الروسي

موسكو (أ ف ب)

طلبت مدينة يالطا في القرم، أمس، دعم الجيش الروسي، وأغلقت كل الطرق لمواجهة فيضانات تضرب منذ يومين شبه الجزيرة، التي ضمّتها موسكو.

وقالت رئيسة المجلس البلدي يانينا بافلينكو، بحسب ما نقلت عنها وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء: «لقد طلبت المساعدة من قائد أسطول البحر الأسود، وأرسلوا لنا معدات عسكرية للتجوّل في المنطقة».

وأوضحت أن هذه المعدات من شأنها أن تسمح بـ«نقل الناس المحتجزين إلى أماكن حيث يمكن أن يتدفّأوا». وفُتحت 3 مراكز، بشكل عاجل، لاستقبال ضحايا الفيضانات في يالطا، بحسب المصدر نفسه.

وأعلنت السلطات المحلية، أمس الأول، حال الطوارئ في أنحاء القرم كافة، التي يضربها إعصار أدى إلى تساقط أمطار غزيرة تلتها فيضانات.

وقدّرت مصلحة الأرصاد الجوية أن الأمطار التي هطلت في القرم ليل الخميس الجمعة تعادل متوسط المتساقطات على مدى شهرين.

وأظهرت مشاهد جرى تناقلها على مواقع التوصل الاجتماعي، شوارع ياطا غارقة، والمياه تصل إلى الطبقة الثانية من بعض المباني.