الجيش الليبي يطلق عملية لتعقب الإرهابيين جنوب غرب البلاد

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلن الجيش الوطني الليبي إطلاق عملية لتعقب الإرهابيين وطرد المرتزقة الأفارقة الذين يهددون الأمن والاستقرار ويمارسون النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه جنوب غرب البلاد.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين». وأوضح المسماري أن هذه العملية تأتي ردًّا على «تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري، وذلك بعد رصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية».

وأكد المسماري أن «القيادة العامة وجهت وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي».

كما أعلن المسماري مقتل آمر سرية قاعدة «الواو الجوية» جراء انفجار عبوة مفخخة في سيارة كان يستقلها بمنطقة «الهروج» أثناء تتبع الدوريات الصحراوية لخلية منفذي هجوم سبها الانتحاري الذي وقع مطلع الشهر الجاري.

ونشر المسماري، عبر صفحته على «فيسبوك»، مقطع فيديو قال إنه «لانفجار مفخخة خبيثة في إحدى سيارات الدوريات الصحراوية في منطقة الهروج يوم الإثنين الماضي 14 يونيو خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها الانتحاري»، مؤكدًا أن الحادث راح ضحيته «القائد الميداني علي محمد عثمان التباوي آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية».

وفي سياق آخر، أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أهمية دعم الولايات المتحدة الأميركية للمبادرة الليبية لأسس تحقيق الاستقرار في ليبيا المقرر طرحها في مؤتمر «برلين 2» في 23 يونيو الجاري.

وأشارت المنقوش خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حرص المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ خارطة المرحلة التمهيدية.

وتناول الوزيران خلال الاتصال التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأميركي على دعم بلاده الكامل لاستقرار وأمن ليبيا، مؤكداً حرصه على العمل مع الشركاء الدوليين على دعم الانتخابات الوطنية المقرر انعقادها في الـ 24 من شهر ديسمبر المقبل.

على جانب آخر، بحث النائب في الكونجرس الأميركي تيد دوتش، هاتفياً، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في وقتها المحدد.

وقال تيد دوتش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه ناقش توحيد المؤسسات الوطنية، وإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وحماية المهاجرين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وفي إطار الحشد الليبي لدفع حكومة الوحدة الوطنية بخارطة الطريق التي أقرتها لجنة الـ 75، بحث عضو منتدى الحوار السياسي أحمد الشركسي مع نائب سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى طرابلس ليزلي اوردمان، إمكانية الاتفاق على قاعدة دستورية تمثل جميع الأطراف، وإزالة تخوفاتهم، وتلبي قبل ذلك الرغبات الشعبية المتمثلة في انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة ومتزامنة.

وتضمن اللقاء، الأدوات المحلية والدولية الممكنة لإيقاف المستفيدين من الوضع الراهن والذين يدفعون باتجاه تأزيم المشهد السياسي وتأجيل الانتخابات الليبية، وتطرق الحديث أيضا للمخاطر المؤكدة في حالة عدم التزام بموعد الانتخابات الوطنية.

وشدّد عضو الحوار السياسي، على الدور الرئيسي والمهم والمحوري للولايات المتحدة في الدفع باتجاه انتخابات ديسمبر المقبل، وإيقاف المعرقلين وتثبيت وقف إطلاق النار والخروج النهائي لكل المرتزقة.

إلى ذلك، شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، مطالباً بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

جاء ذلك خلال لقاء صالح مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي إن صالح ووزير خارجية إيطاليا ناقشا عدداً من الملفات الهامة في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني حول ليبيا المزمع عقده قريباً والاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر المقبل والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، مشدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.