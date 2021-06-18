الحريري: تشكيل حكومة لبنانية أولوية والاعتذار عن التكليف خيار مطروح

بيروت (وكالات)

أعلن سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، أمس، أن عملية تأليف الحكومة هي أولوية مع بقاء الاعتذار عن التكليف خياراً مطروحاً إذا كان يسهل ولادة حكومة جديدة.

وقال الحريري في تصريح على موقعه على تويتر: «إنّ الأولويّة هي للتأليف قبل الاعتذار، الذي يبقى خياراً مطروحاً، وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطنيّ، إذا كان يسهّل عمليّة تأليف حكومة جديدة، يُمكن أن تساهم في إنقاذ البلد».

يذكر أنه كان تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار وقع في الرابع من ذات الشهر هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس اللبناني ميشيل عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرض بها الرئيس عون.

ولم يقدم الحريري بعدها للرئيس عون أية تشكيلة حكومية.

ويقوم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمبادرة لتأليف حكومة جديدة برئاسة الحريري المكلف بتشكيلها على قاعدة أن تتألف من 24 وزيراً دون ثلث معطل، بعد أن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من 7 أشهر.

القذائف التي تم العثور عليها في بيروت (من المصدر)

وفي سياق أخر، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أنه عثر على 16 قذيفة صاروخية نوع «RPG» و5 قذائف متنوعة جميعها قديمة العهد، داخل حاويات للنفايات في العاصمة بيروت.

وقالت إنه تمت إزالة هذه القذائف من شارع بني معروف بعد الكشف عليها من قبل خبراء المتفجرات في قوى الأمن الداخلي.