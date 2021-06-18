الجيش الصومالي يقتل قيادياً بارزاً و30 عنصراً من «الشباب» الإرهابية

مقديشو (وكالات)

أعلن الجيش الصومالي أمس، مقتل أحد القياديين البارزين و30 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية في عمليات عسكرية جرت في منطقة «ورتا جيلابل» بمحافظة «شبيلي الوسطى.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الصومالي العقيد علي حاشي في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن الهدف من العملية هو القضاء على مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية، مضيفًا أن الجيش تمكن أيضًا من تحرير عدة قرى كانت في قبضة الإرهابيين.

وفي السياق، أحبطت القوات الصومالية أمس، هجمات تفجيرية يائسة قامت بها عناصر من ميليشيات «الشباب» ضد قاعدة عسكرية للجيش في منطقة «بيو عدى» بإقليم شبيلي الوسطى بالبلاد.

وأكد قائد الجيش الصومالي العميد أذوا راغي يوسف أن قوات الجيش تصدت للإرهابيين الذين حاولوا دخول قاعدة عسكرية بمنطقة بيو عدى بإقليم شبيلي الوسطى، مشيراً إلى إصابة أربعة جنود أثناء تصديهم لهجوم الميليشيات الإرهابية.