هذه الدولة الأوروبية تلغي معظم قيود كورونا الأسبوع المقبل

رغم أن بعض الدول والعواصم الأوروبية بدأت تعيد فرض القيود لكبح تسارع تفشي كورونا المستجد، فإن بعضها الآخر يلغي أغلب الإجراءات التي كانت مفروضة ضمن مكافحة الوباء.

في هذا الصدد، تعتزم هولندا رفع جميع إجراءاتها المتعلقة بفيروس كورونا تقريبا اعتبارا من 26 يونيو الجاري، مع بقاء قاعدة الحفاظ على مسافة 1,5 متر بين الأشخاص في إطار التوجيهات الإرشادية.وقال رئيس الوزراء مارك روته، اليوم الجمعة، إن "نهاية الأزمة وشيكة"، ويمكن للمطاعم والمتاحف والمسارح استقبال عدد أكبر من الأشخاص، دون قيود، في حين ستتمكن النوادي أيضا من فتح أبوابها مرة أخرى.

كما يمكن إقامة الفعاليات التي لا يمكن فيها تطبيق التباعد، مثل المهرجانات أو المسابقات الرياضية، إذا كان بإمكان المشاركين إظهار دليل على ظهور نتيجة سلبية لفحصهم أو تلقيهم التطعيم.

وتشهد هولندا حاليًا حوالي 45 إصابة جديدة بين كل 100 ألف شخص في الأسبوع.

وتلقى أكثر من 50 % من سكان هولندا جرعة واحدة على الأقل ضد كوفيد-19، في حين تم تطعيم حوالي 28 % منهم بالكامل حاليا.

وقال رئيس الوزراء إن "هولندا تخطو خطوة كبيرة" نحو الحياة بدون قيود.

وستقيّم الحكومة في "منتصف أغسطس" احتمال التخلي عن تدابير أخرى مثل التباعد الاجتماعي.

منذ 5 يونيو الجاري، بات بامكان المطاعم استقبال الزبائن في باحاتها الخارجية. وقبل ذلك، ألغت الحكومة الهولندية حظر التجوّل.

ومنذ بدء الأزمة الصحية، سجّلت هولندا، التي تعدّ أكثر من 17 مليون نسمة، أكثر من مليون ونصف مليون إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 17700 وفاة.