إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

تل أبيب (وكالات)

أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية أمس، محاولة لتهريب أسلحة عبر حدودها مع لبنان.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان بأنه تم القبض على أحد سكان قرية «عين قنية» في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولان، في حقل قرب بلدة المطلة المحاذية للحدود الشمالية مع لبنان، وذلك أثناء محاولته تهريب أسلحة في جرار تحت ستار النشاط الزراعي.

وبحسب البيان، الذي أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تم العثور في الجرار الذي كان يقوده على 12 مسدساً قيمتها نحو نصف مليون شيكل «140 ألف دولار».

وأفادت الشرطة بأنه تم إحباط 12 محاولة تهريب أسلحة على طول الحدود الشمالية منذ بداية عام 2021، ومصادرة نحو 80 بندقية ومسدس.