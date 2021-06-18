العراق: ضبط 5 صواريخ وقواعد للإطلاق في نينوى

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، ضبط 5 صواريخ وقواعد للإطلاق بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان أن القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشر في قيادة عمليات غرب نينوى ضبطت 5 صواريخ من نوع غراد مع 5 قواعد للإطلاق داخل مركبة جنوبي «ربيعة» بالمحافظة.

وأشار البيان إلى أن عملية الضبط تمت بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة المركبة، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين كانوا داخلها لاذوا بالهرب، كما أشار البيان إلى تم التعامل مع الصواريخ وقواعد الإطلاق من قبل الإدارة الهندسية.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تمكنت أواخر الشهر الماضي من إحباط هجوم بالصواريخ معدة للإطلاق شمال غرب كركوك باتجاه أربيل شمالي البلاد.

إلى ذلك، أعلن مصدر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين اغتالوا أمس، ضابطاً برتبة نقيب مسؤولاً عن مكافحة الفساد في محافظة ميسان، هو ثاني مسؤول يتم اغتياله في جنوب العراق.

وصرح النقيب ماجد حميد في شرطة محافظة ميسان الجنوبية: أن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أجرة اغتالوا الجمعة النقيب محمد الشموسي قرب منزله، في مدينة العمارة عاصمة محافظة ميسان الجنوبية». وأشار حميد إلى أن «النقيب الشموسي كان يشرف على أوامر الاعتقالات التي تصدرها هيئة النزاهة في المحافظة، لملاحقة متهمين بالفساد»، الذي كلف الدولة العراقية 450 مليار دولار منذ 2003، نقل ثلثها إلى خارج البلاد وتساوي نصف العائدات النفطية ومرتين إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

في مايو الماضي، قتل ضابط آخر برتبة نقيب في هجوم مماثل بعد يوم واحد من مشاركته في اعتقال مطلوبين بتهم فساد في المحافظة نفسها، وفق ما أكد مصدر في الشرطة.

وكان من بين المعتقلين حينها مسؤولون كبار بينهم مدير دائرة الضرائب في ميسان، حسب المصدر نفسه.

وشهدت ميسان التي يغلب عليها الطابع العشائري خلال الفترة الأخيرة سلسلة هجمات مسلحة بينها ما تمّ بعبوات ناسفة، ضدّ مسؤولين محليين بينهم قاضٍ، يتابعون قضايا الفساد في المحافظة، وفقا للمصدر ذاته.

وتقول قوات الأمن في العراق إنها تواجه اعتداءات على خلفية محاولاتها فرض القانون في بلد تهيمن فيه فصائل مسلحة وعشائر، ويحتلّ المرتبة 21 في العالم في سلم الفساد، حسب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.

وفي سياق آخر، ذكرت خلية الإعلام الأمني أمس، أن جهاز الاستخبارات العسكري اعتقل اثنين من المتسللين قادمين من الأراضي السورية غربي محافظة نينوى.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن «مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع في قيادة عمليات غربي نينوى تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يحملان الجنسية السورية حاولا اجتياز الحدود العراقية السورية ودخول الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية وتم إلقاء القبض عليهما في منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى».

وأوضح البيان أنه تم ضبط بحوزة الشخصين المعتقلين مبلغ من المال بالعملة الأجنبية وجرى تسليمهما للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.