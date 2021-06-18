بايدن يحدد تاريخا قريبا للاحتفال بالتحرر من فيروس كورونا

حدد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، تاريخاً قريباً للاحتفال بالتحرر من جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وقال بايدن، في خطاب ألقاه حول جائحة كورونا وتعامل إدارته معها، إن الأميركيين سيحتفلون يوم الرابع يوليو المقبل بيوم استقلال بلادهم والتحرر من الفيروس معاً.

وأوضح "في 4 يوليو المقبل، سنحتفل بعيد الاستقلال وبالتحرر من فيروس كورونا".

وأكد الرئيس الأميركي "نجحنا في تأمين لقاحات كورونا لكل الأميركيين".

ولفت إلى أن "أكثر من 90 بالمئة من ضباط الجيش تم تطعيمهم بلقاح كورونا"، مضيفا أنه "بالإمكان تأمين وسيلة نقل مجانية لكل راغب في الحصول على اللقاح".

وشدد على أنه "لا بد من الحذر رغم الحصول على اللقاح المضاد لكورونا".

وقال إن سلالة كورونا المسماة "دلتا" تشكل خطورة واضحة "إلا أن العلم قادر على المواجهة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن 65% من البالغين الأميركيين حصلوا على جرعة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.