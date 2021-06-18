مغنية شهيرة مختفية عن الأنظار تجيب على أسئلة جمهورها

أجابت المغنية الأميركية الشهيرة بريتني سبيرز المختفية عن الأنظار منذ مدة، عن أسئلة وردت من جمهورها.

ولم تغن سبيرز منذ أواخر 2018 كما أنها تخضع حاليا لأمر قضائي بالوصاية عليها.

وأدلت سبيرز بهذا التصريح في منشور مصور على صفحتها على "إنستجرام" حيث أجابت على ثلاثة أسئلة قالت إن معجبيها طرحوها.

وقالت سبيرز (39 عاما)، في المقطع المصور "هل أنا مستعدة لاعتلاء المسرح مرة أخرى؟ هل سأعود إلى المسرح مرة أخرى". وردت بالقول "ليس لدي أي فكرة. أنا أستمتع الآن. أنا في مرحلة انتقالية في حياتي وأنا أستمتع بنفسي".

تأتي تصريحات سبيرز بعد مناشدات متكررة من المعجبين لطمأنتهم بأنها بخير وسط تزايد نظريات المؤامرة التي تقول إنها محتجزة رغما عنها وترسل رسائل مشفرة للمساعدة من خلال منشوراتها الكثيرة على "إنستجرام".

كما أنها تأتي قبل أسبوع من اعتزامها مخاطبة محكمة لوس انجليس التي تشرف على أمر الوصاية بإدارة شؤونها الشخصية والتجارية منذ تعرض صحتها النفسية لانهيار في 2008.

ولم تتحدث سبيرز في تصريحاتها الجديدة عن الوصاية لكنها أجابت على سؤالين آخرين قالت إن المعجبين طرحوهما.

وكان أحد السؤالين يتعلق برحلة العمل المفضلة لديها. فقالت إنها كانت إلى إيطاليا حيث أقامت مع مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي والآخر يتعلق بمقاس حذائها (مقاس 7).

كانت آخر مرة غنت فيها سبيرز على المسرح في أكتوبر 2018 في سباق "فورمولا 1" للسيارات في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية في ختام جولة عالمية.