هذا المتحور يغرق عاصمة أوروبية في موجة تفش جديدة بكورونا

تؤدي بعض المتحورات من فيروس كورونا المستجد إلى موجة تفشي بسبب قابليتها للانتشار أكثر من سلالات أخرى.

وبالنظر إلى الارتفاع المقلق في حالات الإصابة بالوباء في العاصمة الروسية موسكو، بدأت السلطات البحث عن أسباب هذه الزيادة.

فكانت النتيجة ما أعلنه رئيس بلدية العاصمة الروسية حين أعلن أن نحو 90 في المئة من الإصابات الجديدة بالفيروس في موسكو ناجمة عن المتحور «دلتا»، مفسرا بذلك ضراوة الموجة الوبائية الحالية.وأكد رئيس البلدية سيرجي سوبيانين عبر قناة «بيرفي كانال» أنه «بحسب المعطيات الأخيرة التي حصلنا عليها، 89,3% من المرضى مصابون بفيروس كورونا المتحوّر المسمّى دلتا. وهو أكثر شراسة ويتفشى بسرعة أكبر».

وظهر المتحور «دلتا» لأول مرة في الهند. وهو السبب أيضا في الزيادة المقلقة في إعداد الإصابات بالوباء في بريطانيا ما أدى إلى تأجيل موعد رفع قيود كانت قد فرضت لمكافحة كورونا. وكان مقررا أن ترفع بريطانيا تلك القيود يوم 21 يونيو الجاري، لكنها اضطرت لتأجيلها أربعة أسابيع.