جوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ثانية

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تولي أنطونيو جوتيريش الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026، ودعا الأخير إلى «عالم يستخلص العبر» من جائحة كوفيد-19 الفتاكة.

وقال جوتيريش «تحدينا الأكبر وهو في الوقت نفسه فرصتنا الكبرى، هو استخدام هذه الأزمة لقلب مسار الوضع، الانتقال إلى عالم يستخلص العبر، يعزز الانتعاش العادل والأخضر والمستدام ويُظهر المسار من خلال تعاون دولي متزايد وفعّال للاستجابة إلى المشاكل العالمية».

وأضاف أن «تجاوز هذه المرحلة سيتطّلب جهداً حقيقياً لتعزيز ما يعمل وشجاعةً لاستخلاص العبر مما لا يعمل. هذا الأمر يتطلّب أن نتبنى (تدابير) للوقاية والاستعداد - بالمعنى الواسع للمصطلح - وهذه أولوية قصوى للنظام الدولي».

وأدى الأمين العام للأمم المتحدة، اليمين واعداً بأن يتصرّف باستقلال كامل عن الدول الأعضاء والمنظمات، أثناء حفل حضره الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وهو أول رئيس دولة يدخل مقر الأمم المتحدة منذ أكثر من عام بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

كانت الجمعية العامة، صادقت في وقت سابق، بالإجماع وبدون تصويت، على قرار يمدد ولاية جوتيريش لخمس سنوات.

وسبق أن أعطى مجلس الأمن الدولي الذي يُعدّ قراره أساسياً في آلية التعيين، موافقته في الثامن من يونيو الجاري على تولي جوتيريش، البالغ 72 عاماً، الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية.

وغوتيريش هو رئيس وزراء برتغالي أسبق والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين عامي 2005 و2015. وتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة عام 2017.