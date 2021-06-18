الكرملين يفسر أسباب الموجة الجديدة من تفشي كورونا

أعطى الكرملين، اليوم الجمعة، تفسيراً لأسباب الزيادة الجديدة في الإصابات بمرض كوفيد-19، إذ سجلت العاصمة موسكو عدداًً قياسيا من الإصابات خلال الأيام الماضية.

وقالت الرئاسة الروسية إن سلبية السكان وانخفاض معدلات التطعيم والسلالات الجديدة من فيروس كورونا هي أسباب زيادة جديدة في الإصابات بمرض كوفيد-19، إذ سجلت العاصمة موسكو عدداً قياسياً من الإصابات.

وذكر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين في إفادة صحفية "السلبية ومستوى التطعيم المنخفض (كانا وراء الزيادة)".

وأعلنت روسيا تسجيل 17262 إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الجمعة، منها 9056 في موسكو، مما رفع الحصيلة الرسمية منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و281309.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 453 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 128445.

وكشفت البيانات الرسمية أن العاصمة موسكو سجلت اليوم الجمعة أعلى عدد إصابات بالمرض منذ بدء الجائحة، إذ بلغت ثلاثة أمثالها خلال أسبوعين وسط حديث بشأن موجة ثالثة من العدوى.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، اليوم الجمعة، إن العاصمة ستمدد القيود التي سبق وفرضتها على المناسبات العامة التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص، فضلاً عن إغلاق المقاهي والمطاعم ليلاً وإغلاق ملاعب مناطق مشجعي كرة القدم المخصصة لبطولة أوروبا.