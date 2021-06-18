ميركل تستقبل ماكرون في برلين اليوم

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كأول ضيف أجنبي هذا العام في برلين.

ومن المخطط إقامة عشاء في ديوان المستشارية بالعاصمة الألمانية.

ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول قضايا تتعلق بالسياسة الأوروبية، إلى جانب التنسيق الفرنسي-الألماني قبل انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث سيجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 24 و 25 يونيو الجاري.